Euromillions League: Mons-Hainaut s’impose, le Brussels et Liège défaits

Anvers s’est facilement imposé face à Liège Basket mardi soir, à domicile (100-68), pour le compte de la première journée du deuxième tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Après avoir empoché son premier succès de la saison à Louvain, Liège Basket se déplaçait donc à Anvers. Deux équipes démobilisées, car les Anversois ont perdu Ibrahima Fall-Faye (parti à Monaco) ainsi que Roby Rogiers, blessé.

Côté liégeois, on se présentait à la Lotto Arena sans Ioann Iarochevitch et Brieuc Lemaire. Deux absences fatales pour les joueurs de Lionel Bosco qui n’ont tout simplement pas fait le poids face aux Giants. D’entrée de jeu, les Anversois imprimaient un rythme impressionnant et le collectif des joueurs de Christophe Beghin faisait la différence (29-13 et 62-34 à la pause).