Quand on voit les chiffres de vaccination dans les différents Etats membres de l’Union européenne, il est clair que la cadence est beaucoup trop lente.

La présidente de la Commission européenne veut imposer un «passeport vert» aux Européens qui voyagent dans et en dehors de l’Union. - Reuters.

Devra-t-on bientôt sortir son « passeport vert » européen comme on dégaine son carnet jaune de l’OMS pour pouvoir voyager dans des pays où sévit la fièvre jaune ? C’est la dernière trouvaille de la Commission von der Leyen, sauf que le projet est loin d’être clair alors que la vaccination n’est pas obligatoire et que tout le monde ne doit pas absolument être vacciné… Et, surtout, que les Etats membres sont divisés sur le concept alors que moins de 5 % des Européens ont été vaccinés pour l’heure.