Cristiano Ronaldo égale Pelé en marquant le 767e but de sa carrière (vidéo)

Le Portugais a donné au score son allure finale : 3-0 entre la Juventus et Spezia.

La Juventus, championne d’Italie en titre, a renoué avec la victoire en Serie A contre Spezia (3-0) à domicile mardi et reste au contact de l’AC Milan (2e) et de l’Inter (1er) dans la course au titre.

Repoussée à 10 points de la tête après son match nul (1-1) sur la pelouse de l’Hellas Vérone samedi, la Juventus (3e avec 49 points) peut encore rêver d’un dixième scudetto consécutif, après sa victoire face au promu (16e, avec 25 points).

En inscrivant le 767e but de sa carrière, le 20e cette saison en Serie A, Ronaldo égale le record de buts de la légende brésilienne Pelé, meilleur buteur de l’histoire.

Les hommes d’Andrea Pirlo ont été bousculés par une formation ligure sans complexes, qui a pris le jeu à son compte en première période. Avec un pressing haut, qui a empêché la construction turinoise, les hommes de Vincenzo Italiano ont longtemps tenu le choc, avant de craquer en seconde période.