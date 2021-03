Mogwai As the love continues

Le manque de concerts doit y être pour quelque chose, parce qu’eux sont de ces gens qui nous ont déjà fait vivre tellement d’émotions en live ! Mais n’empêche, cet album, né de la drôle d’expérience du lockdown qui les a obligés à travailler en distanciel avec leur producteur (Dave Fridmann) a des allures de petit miracle. Un miracle de cohésion malgré quelques passages très électroniques (« Here we, here we, here we go forever »), l’intervention d’invités exceptionnels (comme Atticus Ross sur « Midnight flit ») ou des thèmes plus douloureux planqués sous des titres rigolos parce que le groupe aime ce genre de contradiction (« Ritchie Sacramento » évoquant la disparition d’amis chers). Comme jamais, son art du crescendo, de la décharge électrique et de l’envolée majestueuse a des effets addictifs. Réconfortants, aussi.