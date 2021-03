Mystérieux, impressionnant

Plongeon dans un océan de verdure. Mystérieux, impressionnant. La forêt profonde et en son cœur, le pas solide du cheval de trait guidé par le pas solide du débardeur (Alexandre von Sivers). Sébastien Pins filme au plus près l’animal, l’homme. Et dans leur sillage, une enfant qui regarde, dessine, apprend. La caméra prend de la hauteur, suit un vol de grues, conte les saisons. C’est superbement filmé avec un parti pris esthétique fort, peu de mots, des images prégnantes et une poésie de la narration qui lie l’ancien et le nouveau autour d’un métier en respect avec la nature.