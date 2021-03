«Traces», un court-métrage sur le débardage mis à l’honneur par les Nations Unies

Ses courts-métrages (Ma forêt, Une passion d’or et de feu) sont sélectionnés dans les festivals du monde entier et sont régulièrement primés. Enfant du Condroz, Sébastien Pins est un fou de nature et sa passion, il la partage caméra à l’épaule. Traces, son nouveau court-métrage, déjà présenté dans plus d’une centaine de festivals, auréolé d’une vingtaine de prix, fait partie de 38 finalistes (sur 275 candidatures) du « World Wildlife Day Film Showcase », vitrine cinématographique organisée par le « Jackson Wild Media Awards