«Jetlag dream»: sous la plage, le mirage

Céline Cuvelier met en lumière et questionne notre besoin d’ailleurs et ses multiples illusions : une expo 3 étoiles.

Si le Botanique est actuellement en travaux, ne vous laissez pas décourager par les échafaudages : au bout du bout du long couloir, tout au fond du bâtiment, après avoir grimpé une volée d’escaliers, un monde de rêve vous attend. Ce monde c’est celui que Céline Cuvelier explore inlassablement telle une Indiana Jones des temps modernes : le monde du voyage, de l’ailleurs, du rêve d’un monde meilleur…

À travers le dessin, la peinture, la sculpture, l’installation, cette jeune artiste nous entraîne au cœur de cet éternel mirage. On y croise des palmiers, la mer, les montagnes et d’innombrables souvenirs. Autant d’images que l’on nous vend de multiples manières pour nous faire rêver et oublier le quotidien.