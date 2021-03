Le sublime album de Larry Coryell & Philip Catherine: l’écoute intégrale

« The last call » est soufflant. De précision sonore, de beauté musicale, d’inventions harmoniques, de complicité, d’exubérance aussi.

Larry Coryel et Philip Catherine. Deux magnifiques guitaristes. L’Américain est décédé en 2017, le Belge ne cesse de jouer. Cet album est la captation d’un concert à la Philharmonie Berlin, le 24 janvier 2017. Quatre semaines avant la mort de Larry, à 73 ans. Coryell à la guitare acoustique, Catherine à l’électrique. Quatre morceaux à deux, deux de Larry, un de Philip, une reprise de « Manhã de Carnaval » du film Orfeu Negro. Les arabesques s’entrelacent, les sonorités se marient, c’est sublime. Et puis Philip fait un duo avec le pianiste suédois Jan Lundgren sur « Embreceable You » de Gershwin et Larry un duo avec le contrebassiste suédois Lars Danielsson sur le « Bags’ Groove » de Milt Jackson. Et enfin ces quatre-là plus le trompettiste italien Paolo Fresu jamment sur « Green Dolphin Street » d’Oscar Peterson.