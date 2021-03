David Goffin s’investit dans le padel à Liège

A 30 ans (il vient de le fêter en décembre), il réfléchit doucement, mais sûrement, à son après-carrière. Et celle-ci ne sera jamais très éloignée du tennis, qui est la passion de sa vie, ni de sa ville de Liège auquel il est toujours très attaché, même si, on le sait, il réside depuis plus de cinq ans, maintenant, à Monaco.