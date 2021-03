La Belgique compte bien plus d'inactifs invalides que la moyenne européenne

La progression du taux de malades et d'invalides a bien plus augmenté en Belgique au cours des 10 dernières années que dans le reste de l'Europe, pointe mercredi une étude de Randstad Research. "La Belgique affiche un taux élevé (6,4%) d'inactifs pour cause de maladie et/ou d'invalidité. La moyenne européenne s'élève à 4,3%", et l'écart avec le reste du continent s'est "considérablement creusé" depuis 2010, passant de 0,7 point de pourcentage à 2,1 en 2019.

"L'hypothèse selon laquelle cette augmentation s'expliquerait par le vieillissement de la population, les vases communicants entre régimes de chômage et de maladie-invalidité ainsi que l'évolution des conditions de travail, ne tient pas la route", estime Randstad Research.

Premièrement, l'étude pointe que "ce ne sont pas les pays abritant la population la plus agée (Allemagne et Italie) qui comptent le plus de malades et d'invalides" et parallèlement, les pays qui comptent les taux de malades et d'invalides les plus élevés ne figurent pas parmi les pays européens affichant la population la plus âgée.