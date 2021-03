Vox Luminis au cœur du FestiVita!

Redonner une vraie place à la musique ancienne à Bruxelles, dans un événement voulu très accessible, bilingue et gratuit : voilà l’ambition de FestiVita !, nouveau venu dans le paysage des festivals de musique en Belgique. « Bruxelles est très riche en festivals. Mais il manquait quelque chose dédié à la musique ancienne comme c’est le cas en Flandre par exemple, explique Michel Keustermans, directeur. On a une pépinière de talents incroyables, particulièrement pour la musique ancienne. On ne doit absolument pas se cacher. Nous recevons un accueil incroyable par rapport à ce festival donc on sent que c’était nécessaire. »