PSA: chiffre d'affaires en recul de 18,7% en 2020 mais deux milliards d'euros de bénéfice

Avec un chiffre d'affaires à 60,7 milliards d'euros, contre 74 milliards en 2019, le groupe a été fortement touché par la baisse des ventes mais a réussi à maintenir ses prix, dégageant une marge de 6,1% souligne la direction de Stellantis dans un communiqué.

"Les résultats de 2020 démontrent de nouveau la résilience de PSA", s'est félicité Carlos Tavares, ex-patron de PSA devenu directeur général de Stellantis. "Cette bonne santé financière représente une contribution essentielle au lancement de Stellantis".

Le constructeur a maintenu son niveau de profitabilité "malgré la lourde chute des marchés automobiles, et grâce à des ventes plus profitables et des économies", souligne sa direction. Les bénéfices ont baissé de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2019.