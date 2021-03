Vaccination: vers un reset de la stratégie?

Il faut faire les choses de manière plus rapide et plus efficace, c’est clairement possible. Il faut basculer à une vaccination 7 jours sur 7, faire des séances de rattrapages, pour vacciner dès maintenant les personnes âgées de plus de 65 ans hors des maisons de repos », a expliqué Catherine Fonck (CDH), interviewée sur Matin première ce mercredi.

« On ne peut pas continuer à s’obstiner dans un modèle qui ne convient pas », insiste la députée fédérale. Elle propose de revoir la stratégie d’invitations de la campagne de vaccination et de baser celles-ci sur inscription volontaire, et sur l’âge uniquement en termes de priorité.

« On ne peut pas rester dans un modèle basé uniquement sur les centres de vaccination, le médecin généraliste peut faciliter les choses, il y a un lien de confiance entre le médecin de famille et le patient, et aussi l’hôpital pour ceux qui sont suivis régulièrement. »