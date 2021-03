La pépite du FC Bruges Noa Lang dans le collimateur de l’AC Milan

Douze buts et neuf passes décisives : voilà les statistiques complètement folles de Noa Lang avec le FC Bruges cette saison. Le jeune Néerlandais a mis la Pro League à ses pieds mais semble déjà attirer le regard des plus gros clubs européens.

En effet, selon Calciomercato, l’AC Milan ferait partie d’une liste de clubs qui auraient Lang dans leur collimateur.

« Noa Lang est un joueur spécial ! On aurait pu rester à l’Ajax, ils lui ont proposé un nouveau contrat. Mais Noa a maintenant 21 ans et est trop bon pour s’asseoir sur le banc et attendre le bon moment. Nous avons donc décidé de chercher ailleurs », a commenté Bart Baving, son agent, à Calciomercato.