Danone: les fonds hostiles à Emmanuel Faber dénoncent son maintien à la présidence

"Nous incitons vivement le conseil à revoir sa position", écrit ainsi le fonds américain Artisan Partners, troisième actionnaire de Danone avec environ 3% du capital. Il appelle à nommer "immédiatement" un président du conseil d'administration "vraiment indépendant" à la place d'Emmanuel Faber.

Lundi soir, le conseil d'administration du géant agroalimentaire français a annoncé qu'Emmanuel Faber ne cumulerait plus toutes les casquettes à la tête du groupe: il gardera la présidence du conseil, mais il doit être remplacé à la direction générale.

Les fonds Bluebell Capital Partners et Artisan Partners voulaient plus que la dissociation des fonctions de président et directeur général: ils font campagne pour le départ pur et simple d'Emmanuel Faber.

Les annonces de lundi sont des "avancées positives", commente Artisan Partners dans sa lettre au conseil. "Malheureusement, cependant", enchaîne le fonds américain, les bénéfices attendus "seront compromis par le maintien de M. Faber comme président".