Une villa dans un clos à Overijse

Cette villa de la fin des années 1960 est implantée dans le quartier Marnix à Overijse, qui est recherché pour son calme et sa proximité des facilités. En plus de cette localisation avantageuse, le bien profite d’un jardin de près de 10 ares agrémenté d’une piscine. Son intérieur rassemble quatre chambres, une salle d’eau, un bureau ou encore un lumineux séjour et un garage. La villa est entretenue et habitable, mais quelques rafraîchissements seront nécessaires pour exprimer tout son potentiel !