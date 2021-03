L’isolation, une clé pour répondre aux objectifs climatiques

Isoler les bâtiments est, en effet, un véritable enjeu en Belgique, notamment parce que les habitations sont particulièrement spacieuses, et le parc est ancien. Environ 80 % des logements belges sont âgés de plus de 30 ans et l’on évalue à plus de 60 % la proportion d’habitats qui sont mal ou pas isolés.

Or, la rénovation énergétique de ces bâtiments est nécessaire pour répondre aux objectifs climatiques fixés à l’échelle européenne. Le Green Deal prévoit que d’ici 2050, tous les logements du continent présentent une consommation énergétique inférieure à 100 kWh par m2 – un standard auquel répondent pour l’instant seulement 5 % des habitations belges.