Les «big data» au service du retour à l’emploi

Le sujet est, comme on dit, dans l’air du temps. Et sensible. Peut-on utiliser les données générales des individus pour améliorer leurs chances de retour à l’emploi ? La question est au cœur du dernier numéro de Regards Economiques, la revue de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) de l’UCLouvain.

Fin 2018, deux chercheurs, Bart Cockx (UGent) qui rédige l’article et Michaël Lechner (Université de Saint-Gall, en Suisse), ont conclu une collaboration avec le VDAB, le service flamand de l’emploi. L’idée était d’étudier l’efficacité des mesures proposées aux demandeurs d’emploi. Ainsi les auteurs ont observé durant trente mois la trajectoire de chômeurs auxquels il avait été proposé une formation professionnelle courte, une formation professionnelle de durée moyenne ou des sessions d’orientation professionnelle. Ils l’ont comparée avec celle de demandeurs d’emploi présentant les mêmes caractéristiques et à qui le VDAB n’avait rien proposé.