Philippe Clement retrouvera le banc brugeois face au Standard en Coupe de Belgique: «Je ne m’étais jamais senti aussi mal»

L’entraîneur du FC Bruges est guéri du coronavirus, contracté il y a deux semaines avant l’Europa League et le déplacement à Kiev.

A l’instar de quatre de ses joueurs contaminés par le Covid-19 (Denswil, Lang, Mitrovic et Vanaken), Philippe Clément est de retour au Club. Mercredi après-midi, à la veille d’un Standard-Bruges qui sera particulièrement suivi et important pour les deux équipes, l’entraîneur du Club s’est présenté face à la presse pour faire le point sur la situation sanitaire d’une équipe qui semblait intouchable avant que le virus ne s’immisce en son sein. Et pour relater son expérience personnelle, particulièrement pénible.