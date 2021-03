Carte blanche: «Le tutoiement, une violence néocoloniale policière»

Depuis plusieurs mois la violence policière refait surface. Des jeunes et des moins jeunes ont été insultés, tabassés et il y en a même qui sont morts. Ils portent chez nous les noms d’Adil Larbi Charrot, de Jozef Chovanec ou d’Ibrahima B., aux États-Unis celui de George Floyd, en France celui d’Adama Traoré. Cette brutalité qui insécurise nos villes adopte un « style » digne du Far-West. Nos « shérifs » et leurs supplétifs se permettent en outre des impolitesses anormales qui précèdent toujours le passage à l’acte physique, impolitesses qu’aucun fonctionnaire de l’État ne peut s’autoriser. Les flics cow-boys tutoient !

Le flic qui tutoie considère toujours tous les « tutoyés » comme devant bien être coupables de quelque chose. Il les « banditérise » et les met sur un pilori. Lors de contrôles de rue, il les humilie au regard public. Arrêtés et mis en cellule, il les insulte de gros mots bien vulgaires (« vous fermez votre gueule là hein maintenant ? ».), homophobes (« sale PD »), sexistes (« bande de salopes ! », « Sales chiennes ! »), putophobes (« fils de putes »)… comme de trop nombreux témoignages de « raflés » le rapportent.

Leurs chefs, les chefs de zone de police (comme les PS Philippe Close à Bruxelles-ville, Charles Picqué à Saint-Gilles et Willy Demeyer à Liège, la MR Frédérique Ries à Waterloo ou l’Écolo Christos Doulkeridis à Ixelles), nous diront que nous sommes en démocratie et que nous avons le droit de déposer plainte contre les policiers violents au Comité P, c’est-à-dire en fait chez leurs collègues. La bonne blague, Madame et Messieurs les Bourgmestres socialistes, libéraux et écologistes !

Vos partis respectifs sont issus des luttes sociales d’antan et d’aujourd’hui. Du mouvement ouvrier jusqu’aux manifestations pour sauver de son réchauffement la planète polluée par le capitalisme, en passant par le combat laïque. PS, MR et Écolo sont désormais à tous les niveaux de pouvoir de notre pays, des communes au gouvernement fédéral. Font-ils de la politique autrement face à la violence policière qui réprime les manifestants ? Face à vos désertions, la solution est-elle alors à trouver dans l’opposition ? Le PTB peut-il honnêtement défendre les victimes de policiers belges quand sur le plan international, ce parti maoïste défend bec et ongles un régime autoritaire policier qui réprime les travailleurs en colère, les étudiants protestataires et ses minorités musulmanes ?

Dans l’immédiat, face aux membres des forces de l’ordre qui s’adonnent à la violence gratuite, nous devons exiger de leurs chefs politiques des mesures à long terme pour que cessent leurs actes indignes d’une dite démocratie : mise à pied du policier dès qu’une plainte est déposée au Comité P contre lui le temps de l’enquête interne, sanctions directes, exclusion définitive pour faute grave de la Police après condamnation…

Le besoin d’un message fort

Mais dès à présent et sans débourser un centime d’euros (pas d’excuse donc du « manque de moyens », ce vieux mantra du pouvoir pour ne jamais faire bouger les digues), leurs chefs politiques peuvent déjà à court terme agir lors du prochain conseil de police de leur zone : interdire par règlement à tous les policiers de tutoyer les citoyens ! En cas de refus et du maintien du tutoiement : sanction disciplinaire !

Il faut un message fort, courageux. Un signal qui secoue et qui remette à sa place les « flics déviants » (souvent proches de l’extrême droite), dont le port de l’uniforme est une honte pour les honnêtes agents qui doivent aussi les côtoyer au quotidien. Il faut que toutes les violences cessent, les « ordinaires » tout comme celles qui sont révélées par les médias. La peur doit changer de camp. Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Close, Picqué, Demeyer, Ries, Doulkeridis et consorts, du PS à Écolo, en passant par le MR, DéFI et le CDH, auriez-vous le courage politique – en vouvoyant – de donner à la Police l’ordre d’arrêter de tutoyer les citoyens placés en seconde zone selon leur grille de lecture idéologique ? Ne soyez pas les gouverneurs d’une dystopie néocoloniale.