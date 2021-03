Trophée Laigueglia: victoire en solitaire de Bauke Mollema, Mauri Vansevenant troisième

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a remporté mercredi la 58e édition du Trophée Laigueglia (1.Pro), la course d’ouverture de la saison en Italie. Sur la côte ligure, le coureur néerlandais de 34 ans s’est imposé en solitaire après 202 km de course devant le Colombien Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) et le Belge Mauri Vansevenant (Deceuninck-QuickStep).