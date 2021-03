Douze prisons ont déjà été confinées depuis un an

A Namur, depuis quelques jours, la moitié des détenus et plus d’une dizaine de membres du personnel sont positifs au covid. En prison aussi, la campagne de vaccination a commencé.

Depuis vendredi, suite à une flambée des cas de contamination en son sein, la prison de Namur est placée en confinement. La mesure a été prise afin de maîtriser l’épidémie interne et d’éviter la propagation du virus. Les 132 détenus ont été testés et 61 d’entre eux ont effectivement été testés positif. Plus d’une dizaine de membres du personnel ont également contracté le covid. « Tous les membres du personnel ont été convoqués pour un test et un second test sera réalisé dans une semaine », précise Valérie Callebaut, porte-parole de la direction générale des établissements pénitentiaires. « Tous les détenus seront à nouveau également testés dans une semaine. »