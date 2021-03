Une nouvelle stratégie de vaccination en Belgique: ce qui risque de changer

Alors que la Belgique rame pour atteindre son rythme de croisière, on s’approche tout doucement de la phase 1B de la campagne de vaccination, celle prévue pour les plus de 65 ans, les 18-65 ans avec comorbidités et les secteurs dits essentiels. quant à la phase 1A (pour le personnel de santé de première ligne), on est toujours à la traîne.

Les ministres de la Santé du pays sont réunis depuis 16 heures afin notamment décider lors d’une conférence interministérielle de la future stratégie à adapter pour remédier à tous les couacs rencontrés jusqu’à présent.