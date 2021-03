Coronavirus: l’ATP propose un programme de soutien aux tournois et aux joueurs

L’ATP, l’association qui gère le circuit professionnel de tennis masculin, a proposé un ensemble de mesures pour soutenir les joueurs et les tournois pendant la pandémie. Jusqu’au tournoi de Wimbledon, les prix de nombreux tournois ATP vont augmenter. Cette augmentation est possible grâce à une redistribution des bonus ATP, un montant qui va normalement aux douze meilleurs joueurs du monde.

La redistribution de l’argent a été rendue possible par l’ATP Player Council (Conseil des joueurs), une sorte de syndicat des joueurs, dont les représentants comprennent notamment le Suisse Roger Federer et l’Espagnol Rafael Nadal. « Entre l’Open d’Australie (qui s’est terminé le 21 février) et Wimbledon (28 juin-11 juillet), le niveau minimum des prix des tournois ATP 250 et ATP 500 sera augmenté de 50 % (du niveau pré-Covid-19) à respectivement 80 et 60 % », a indiqué l’ATP dans un communiqué de presse.