Excel Mouscron: Nuno Da Costa a perdu la recette

Meilleur buteur de l’Excel Mouscron avec pourtant seulement cinq buts au compteur, tous inscrits lors de ses neuf premières rencontres, Nuno Da Costa ne parvient plus à se créer des occasions dignes de ce nom. En manque de confiance, l’attaquant reste pourtant une valeur sûre.

Pointé du doigt en fin d’année 2021 comme le joueur providentiel dans les rangs hurlus, Nuno Da Costa vit depuis lors une longue traversée du désert. Depuis son doublé contre OHL qui avait permis à son équipe d’arracher un point le 15 décembre dernier, l’élément prêté par Nottingham n’est plus parvenu à trouver le chemin des filets. Il a seulement délivré une passe décisive le 23 janvier lors du déplacement à Saint-Trond. Son assist avait été occulté par sa prise de bec avec Jorge Simao, qui lui avait refusé de botter un penalty. Sa réaction traduisait ni plus ni moins une frustration née de sa période de disette. L’attaquant avait déjà laissé transparaître des signes d’agacement sur le terrain envers ses coéquipiers lors des journées qui avaient précédé le clash. Aligné systématiquement à la pointe de l’attaque, Nuno Da Costa est à la recherche du but libérateur, qui doit lui permettre de retrouver les bénéfices de sa vista.