Le coronavirus accélère le passage à la banque numérique

L'utilisation par les clients des applications bancaires et des services en ligne progresse à un rythme élevé et la crise du coronavirus a renforcé cette tendance, constate mercredi Febelfin, la fédération du secteur financier. Ce passage à la banque numérique entraîne également la fermeture d'agences physiques: on en dénombrait 4.242 fin 2020 en Belgique, en baisse de 9,6% par rapport à l'année précédente.

La banque numérique, qui permet aux clients de choisir où et quand effectuer des opérations bancaires, a pris son essor ces dernières années, souligne Febelfin sur la base d'une étude d'Ivox. Environ 90% des Belges disent utiliser les services bancaires via ordinateurs, contre 71% via une application. Les nouveaux canaux de communication, comme les appels vidéo et les fonctions de chat, sont également de plus en plus courants.

Plus d'un Belge sur dix (13%) déclare d'ailleurs utiliser plus souvent les services bancaires numériques depuis la crise du coronavirus.

L'évolution du recours au numérique chez les clients a des conséquences dans le travail des agences bancaires: 60% des personnes interrogées indiquent ne jamais prendre de rendez-vous physique avec leur banque ou le faire en moyenne moins d'une fois par an, tandis que 33% se limitent à une à trois visites chaque année.