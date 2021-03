+65 ans, 18-64 ans avec comorbidité: où et quand se faire vacciner en Wallonie et à Bruxelles?

On s’approche tout doucement de la phase 1B pour les plus de 65 ans, les 18-64 ans avec comorbidités et les secteurs dits essentiels. La phase 1A pour le personne de santé de première ligne est toujours en cours.

Quand ?

Le 8 mars, c’est la date lâchée par le professeur Yvon Englert qui chapeaute la stratégie de vaccination en Wallonie pour le début de la vaccination du grand public et plus précisément les groupes prioritaires, à savoir les plus de 65 ans et puis les 18-64 ans atteints de comorbidités. « Pour l’instant, nous tenons ce calendrier. Même s’il faut préciser que cela se fera progressivement entre le 8 et le 22 mars, selon l’ouverture des différents centres, l’avancée de la vaccination dans ceux-ci et, encore et toujours, les vaccins disponibles. »