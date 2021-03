Fashion Week: entre la vie et la mode

Les marques luttent et s’accrochent au calendrier des Fashion Weeks et présentent leurs collections pour l’hiver 21-22, « comme si de rien n’était ».

Une Fashion Week ? Où ça une Fashion Week ? A Londres ? Impossible. Pas plus qu’à Milan ou Paris l’endormie. Et pourtant, depuis quelques jours, on tombe sur des images de défilés, de podiums, de scènes, de décors et de palazzi qui s’éclairent, de mannequins qui se remettent au boulot, de pulls et de manteaux estampillés automne/hiver 2021-2022. Alors quoi ?

Alors rien, toujours la pandémie, toujours du virtuel. Mais la mode est impatiente. Elle veut retrouver l’effervescence, la folie, le tourbillon de la vie. Donc elle fait semblant.