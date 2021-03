Uber presse le gouvernement bruxellois de réformer et moderniser le secteur au plus vite

Uber s'est dit mercredi "interloqué et extrêmement surpris" par la décision prise la semaine dernière par l'administration bruxelloise d'interdire l'usage des smartphones pour les chauffeurs LVC (locations de voitures avec chauffeurs), avec laquelle l'entreprise est d'ailleurs en "désaccord total". La filiale belge de la plateforme américaine demande de laisser la justice faire son travail avant de prendre une telle mesure et presse le gouvernement bruxellois d'enfin réformer et moderniser le secteur, et ce sans plus attendre.