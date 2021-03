Le vaccin AstraZeneca peut être administré en Belgique pour les plus de 55 ans

Le vaccin d'AstraZeneca peut être administré à tous les belges adultes, y compris ceux âgés de 55 ans et plus. Cette décision, prise mercredi par les ministres de la santé de notre pays, devrait donner un réel coup d’accélérateur à la campagne de vaccination.

Cette décision était attendue. En effet, mardi, le Conseil supérieur de la santé a confirmé, sur la base de données anglaises et écossaises, que le vaccin d’AstraZeneca peut être utilisé sur toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, « sans limite d'âge supérieure ». L'OMS et l'Agence européenne des médicaments (EMA) le recommandent également.