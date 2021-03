Saisies d’huissiers: une liste des «biens insaisissables» dépoussiérée et plus humaine

La commission Justice s’est penchée ce mercredi sur la liste des biens insaisissables : du matériel de communication internet ou des objets à valeur sentimentale pourraient être ajoutés aux biens que le saisi peut conserver. « Si on ne sait plus rien saisir, on ne sait plus négocier », alerte la chambre nationale des huissiers, qui sera entendue à ce sujet la semaine prochaine. Seuls 2 % des procédures aboutissent à une saisie, et le nombre de saisies a chuté de manière impressionnante, jusqu’à -95 %, durant cette année de pandémie.