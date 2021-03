Thomas «du matin» devra se muer en Carmoy «du soir»

Thomas Carmoy, 21 ans, sera le premier des 30 Belges présents à Torun à entrer en piste, ce jeudi, à partir de 19 h, pour les qualifications de la hauteur. Pour passer en finale, dimanche, le Carolo devra égaler son record personnel de 2,28 m ou figurer parmi les 8 premiers, ce qui semble jouable dès l’instant où il n’y a que 14 engagés et qu’il possède la troisième performance 2021 avec quatre autres participants.

« Je suis plutôt du matin parce que j’ai plus d’énergie et que je suis directement “focus” », explique-t-il. « Le soir, j’ai toujours un peu plus de stress. A moi de le transformer de manière positive. Je pars du principe que tout le monde part sur le même pied. On verra qui est le plus fort en compétition. »