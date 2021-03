Les patients atteints de mucoviscidose au CHC MontLégia devront changer d’hôpital

Aucun accord n’a été trouvé entre le CHC et le CHR. L’Inami a dû trancher et s’est rangé du côté du CHR, le détendeur historique de la convention muco. Le 1er avril prochain, 70 patients atteints de mucoviscidose au CHC MontLégia se feront soigner dans un des 7 autres sites conventionnés par l’Inami. Les patients devront se séparer du personnel médical qui les encadrait depuis le début de leur maladie.

Depuis 2003, Le CHR de la Citadelle et CHC MontLégia collaborent afin d’assurer les soins des patients atteints de mucoviscidose. La condition pour qu’un hôpital puisse créer un Centre de référence était d’avoir en charge un minimum de 50 patients atteints de la mucoviscidose. Pour atteindre ce seuil, le CHR s’est uni avec le CHC. En février 2020, suite à un changement de personnel dans la coordination au Centre CHR, le groupe CHR décide de rompre le partenariat que les unissait au CHC. L’Inami a alors décidé de soutenir leur collaborateur direct, le CHR et de ne plus conventionner le CHC.