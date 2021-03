ArcelorMittal inaugure le "haut fourneau du futur" à Gand

Le géant de l'acier ArcelorMittal a inauguré mercredi à Gand le haut fourneau B après une rénovation qui a duré près d'un an. L'infrastructure désuète a été modernisée à l'aide d'un investissement de 195 millions d'euros, ce qui en fait "l'un des hauts fourneaux les plus modernes et les plus efficaces au monde", selon la direction.