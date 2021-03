Face à Bruges, Mbaye Leye veut revoir de la grinta dans les rangs du Standard

S’il ne partira pas avec les faveurs du pronostic, ce jeudi en quart de finale de la Coupe de Belgique face au FC Bruges, le Standard entend jouer sa chance à fond. En récupérant les ingrédients qui lui avaient cruellement fait défaut dans le Clasico et sans lesquels rien n’est possible.

Si le Standard et le FC Bruges ont marqué l’histoire de la Coupe de Belgique, avec 35 finales disputées à eux deux pour un total de 19 sacres, leur affrontement de ce jeudi (20h45) à Sclessin, en quart de finale, sera le dixième dans cette épreuve, sachant qu’à six reprises par le passé, la chance a souri à l’équipe liégeoise. Ce sera du reste, au coup d’envoi de la rencontre, le seul élément qui plaidera, même s’il ne pèsera pas bien lourd, en faveur de Mehdi Carcela et de ses équipiers, qui ont entamé mercredi en fin d’après-midi, après la séance d’entraînement, une mise au vert qui s’étendra jusqu’à dimanche et le long déplacement à Mouscron. « C’est une façon de vivre ensemble », explique Mbaye Leye, qui entend mettre tous les atouts dans son jeu. « Il y a, dans une saison, des moments clés où il faut pouvoir faire des sacrifices et son boulot à plus de 110 %… »