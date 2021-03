Kim Clijsters va effectuer son retour à la compétition à Miami

Absente des courts depuis le 2 septembre dernier et sa défaite - la troisième en trois matches depuis son « Kimback » - au premier tour de l’US Open face à la Russe Ekaterina Alexandrova, Kim Clijsters va retrouver la compétition au tournoi de Miami (24 mars au 4 avril), où elle s’était imposée en 2005 et 2010. Partie vivre avec sa famille dans le New Jersey depuis l’été dernier, la Limbourgeoise, 1.054e joueuse mondiale, a reçu une invitation de la part des organisateurs floridiens. Mais forcément, comme lors de ses trois précédents tournois, elle risque d’hériter d’un tirage au sort compliqué (Muguruza à Dubaï, Konta à Monterrey et Alexandrova à Flushing Meadows).

À voir aussi quel rythme elle aura dans les jambes après six mois et demi sans match officiel et des pépins physiques (abdos) dont on ignore s’ils sont totalement guéris.