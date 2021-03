Coronavirus: la vaccination des plus de 65 ans sur les rails

Un coup d’accélérateur plus que bienvenu dans une campagne de vaccination qui patine. La décision prise ce mercredi par les différents ministres de la Santé d’administrer désormais le vaccin d’AstraZeneca aux plus de 55 ans devrait non seulement simplifier la vie des centres de vaccination, mais surtout permettre de vacciner au plus vite les plus âgés qui figurent parmi les plus vulnérables. La Commission interministérielle s’est donc rangée derrière l’avis rendu la veille par le Conseil supérieur de la Santé. Celui-ci préconisait l’usage du vaccin de la firme anglo-suédoise pour les plus âgés suite à plusieurs études « dans la vraie vie » (en Ecosse et au Royaume-Uni), montrant une réelle efficacité sur cette population avec une réduction drastique du nombre de malades et des hospitalisations. L’efficacité du vaccin Pfizer a également été confirmée dans ces études.