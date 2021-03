Coupe de Belgique: Anderlecht dans le dernier carré en souffrant

Les supporters du FC Liège, de l’Union Saint-Gilloise et du Cercle partagent une amitié indéfectible. Jusqu’à diffuser des messages de soutien lorsqu’un autre club du triumvirat connaît une difficulté. Ils peuvent ajouter un autre point commun : ils ont tous les trois été éliminés par Anderlecht lors de l’édition 2020-21 de la Coupe de Belgique. Où le Sporting est donc toujours en course et plus qu’à une marche de la finale. La dernière fois que le RSCA avait été si loin dans une épreuve qui tient tellement à cœur à Wouter Vandenhaute, c’était en 2014-15. Il y a six ans. Le Sporting avait alors subi la loi du FC Bruges au Heysel. La formation bruxelloise n’y est pas encore mais s’en rapproche.