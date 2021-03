Les deux premiers demi-finalistes de la Coupe de Belgique sont connus : après Eupen, qui a sorti La Gantoise en début de soirée (1-0), Anderlecht a éliminé le Cercle de Bruges sur le même score. Lukas Nmecha a inscrit l’unique but de la rencontre à la 12e minute de jeu. Quant à Timon Wellenreuther, il a multiplié les arrêts décisifs sur sa ligne de but. « Je savais que ce ne serait pas simple. On sortait d’un Clasico où on a beaucoup donné », analysait Vincent Kompany au micro de RTL Sport.