Difficile de ne pas être pris par l’intensité: l’écoute intégrale du nouvel album de Julien Baker

C’est peu de dire que le nouvel album de l’Américaine nous arrive précédé d’un joli buzz. Le New York Times l’avait ainsi mentionné dans sa liste de ce à quoi il allait falloir s’intéresser en 2021, et quelques magazines le chroniquaient, eux, en alignant des compliments que l’on comprend mieux maintenant qu’il est là. Côté son, le changement de cap est conséquent par rapport à celui, autrement plus soft, minimaliste même de ses débuts. Côté écriture, c’est toujours la franchise et l’honnêteté qui la dirigent.