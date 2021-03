Besix expérimente des installations énergétiques à tempérament

Le concept "comfort as a service" s'adresse à des projets de plus grande envergure, comme la construction neuve ou la rénovation d'immeubles à appartements. ComTIS Energy, qui appartient à Vanhout, une filiale de Besix, part du constat que les coûts d'investissement élevés pour ces installations d'énergie renouvelable forment souvent une pierre d'achoppement, laissant alors la place à des systèmes obsolètes et moins respectueux de l'environnement.

La société prend l'exemple des immeubles à appartements où un tel investissement n'est pas possible car tous les résidents ne sont pas nécessairement d'accord avec le coût que cela représente.