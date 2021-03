Fin de l’invincibilité pour Koen Casteels: le gardien de Wolfsburg a encaissé pour la première fois après huit matches

Avant ce mercredi, le Diable rouge restait sur une impressionnante série de 8 rencontres sans avoir encaissé le moindre but.

Koen Casteels s’est retourné à deux reprises ce mercredi en quart de finale de la Coupe d’Allemagne face à Leipzig. Et c’est un petit événement en soi puisque cela marque la fin de l’invincibilité du gardien de Wolfsburg.

Le Diable rouge restait en effet sur une très belle série de huit matches consécutifs sans encaisser le moindre but. Avant cette élimination en Coupe, la dernière fois que Casteels avait pris un but c’était le 16 janvier… face à Leipzig.

Cette saison en Bundesliga, Casteels est le portier qui comptabilise le plus de clean sheet avec 11 matches sans encaisser en 22 rencontres, soit un ratio de 50 %. Wolfsburg a par ailleurs la défense la plus solide du championnat allemand, les adversaires n’étant parvenus à faire trembler les filets qu’à 19 reprises. Une solidité qui permet au club de figurer en 3e position au classement général, derrière le Bayern et Leipzig.