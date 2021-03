Livraison alimentaire: Deliveroo choisit Londres pour son introduction en Bourse

La plateforme de livraison alimentaire Deliveroo a annoncé jeudi avoir choisi Londres pour sa prochaine introduction en Bourse, une opération dont la date n'est pas encore connue et qui est l'une des plus attendues sur le marché britannique.

Deliveroo dévoile ce choix dans un communiqué au lendemain de la publication d'un rapport commandé par le gouvernement plaidant pour un assouplissement des règles boursières de la City afin de répondre à la concurrence européenne après le Brexit.

La société précise d'ailleurs qu'elle compte opter pour un système à deux types d'actions pour trois ans, afin que la direction conserve la main sur la stratégie tout en cédant une partie du capital.

Ce mécanisme n'est pas encore en vigueur à Londres mais il s'agit de l'une des principales propositions du rapport de l'ancien commissaire européen aux services financiers Jonathan Hill, sur lequel va se pencher très vite le ministre des Finances Rishi Sunak.

Ce dernier, cité dans le communiqué, a qualifié l'annonce du jour de "fantastique" et confirme vouloir lancer des "réformes pour encourager encore plus d'entreprises à forte croissance et dynamiques à se coter au Royaume-Uni".