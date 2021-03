Vaccination des plus de 65: «On a déjà commencé à envoyer les toutes premières convocations»

Christie Morreale (PS) était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Au micro de Fabrice Grosfilley, la ministre wallonne de la Santé est revenue sur la campagne de vaccination et le « reset » tant abordé ces derniers jours.

Pour rappel, 424.775 personnes ont reçu une première injection de vaccin, ce qui équivaut à 5,7 % de la population de plus de 18 ans. Une deuxième dose a été administrée à 320.338 personnes, soit 3,47 % de la population majeure. Réunie ce mercredi, la Conférence interministérielle santé a levé les restrictions d’âge sur le vaccin AstraZeneca. Ce que commente la ministre : « On peut enfin l’utiliser pour le groupe à risque, donc les personnes les plus âgées et les plus fragiles, et donc ça nous permet de démarrer, d’ores et déjà, le groupe des 65+. Hier déjà, on a commencé à envoyer les toutes premières convocations ».