La F1 prend l’accent russe avec la Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin (photos)

La nouvelle Haas a été présentée ce jeudi matin. Et avec sa robe blanc-bleu-rouge, on y distingue clairement l’emprise russe voulue par le (riche) papa de Nikita Mazepin, équipier de Mick Schumacher.

On sait qu’à partir de cette année, les écuries de Formule 1 vont être limitées dans leurs dépenses. À condition bien sûr que la FIA parvienne à bien contrôler cela… En attendant, cette louable décision a pour vertu de (tenter de) resserrer les écarts entre les différentes écuries. Moins de 24 heures après la présentation de l’Aston Martin qui fleurait bon les moyens dont dispose son propriétaire Lawrence Stroll, l’écurie Haas a en revanche assuré le service minimum pour présenter sa nouvelle monoplace à bord de laquelle embarqueront les jeunes Mick Schumacher (21 ans) et Nikita Mazepin (22 ans) : quelques photos via tweeter, et hop !, l’affaire était faite.