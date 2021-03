Carte blanche: «Mettre fin au déni de l’extrême vulnérabilité des sans-papiers»

Les personnes sans-papiers vivent une période dramatique, sans précédent depuis 2014. Lors du gouvernement précédent, nous avions subi des prises de positions politiques de Théo Francken et de Maggie de Block, qui étaient insupportables tant au niveau des principes que de leurs effets concrets sur nos vies. Mais ensuite, avec le départ de la N-VA, un certain nombre de signes d’espoir étaient apparus avec le rejet du projet sur les visites domiciliaires, l’adoption du Pacte de Marrakech, le déploiement des communes hospitalières réclamant la régularisation des sans-papiers… Les 653 jours sans gouvernement de plein exercice avaient vu à deux reprises l’Informateur, Paul Magnette, proposer la régularisation des sans-papiers dans son rapport au Roi. Dès lors, l’avènement d’une société plus humaine, basée sur une politique d’« asile et migration » apaisée nous semblait possible.

Nous avons dû déchanter à la lecture de l’accord du gouvernement Vivaldi, qui nous a semblé un copier-coller de la copie laissée par la N-VA, avec pour seul bémol l’arrêt de l’enfermement des enfants. Pour le reste, le programme est simple : retour au pays volontaire, sinon forcé, « mais de manière humaine » (sic). Lire aussi Lettre ouverte à Madame Wilmès: «La régularisation du séjour des sans-papiers n’apporte que des avantages» Aucune réponse à nos demandes Dans le courant du mois de janvier, nous avons écrit personnellement à chacun.e d’entre vous au sujet de la situation des sans-papiers qui vivent en Belgique depuis de très longues années, parfois 5, 10 ou 20 ans, et qui ne sont pas pris explicitement en compte dans la déclaration gouvernementale, centrée sur les « nouveaux arrivants ».

Nous vous avons rappelé qu’en ce temps de pandémie de covid-19, la santé des Belges, la santé de tous, dépendait aussi de celle des personnes sans-papiers. Nous avons vécu pendant le confinement la promiscuité dans le logement et l’impossibilité d’appliquer les gestes barrières, l’absence d’accès au testing, voire au vaccin, sans numéro national, la nécessité de continuer à travailler en noir pour assurer notre survie, voire la difficulté d’accès aux soins de santé malgré l’Aide médicale urgente, autant de facteurs non contrôlés dans le cadre de la gestion de la pandémie. Nous vous avons exprimé la volonté des sans-papiers de contribuer à la relance de l’économie belge, de contribuer à l’ONSS et de bénéficier de protection sociale, de soutenir le secteur des soins de santé pour ceux qui sont déjà qualifiés, d’assurer des métiers en pénurie, comme le demandent les partenaires sociaux bruxellois et Actiris. Même répondre à l’appel de la Croix Rouge au don de sang nous a été interdit !