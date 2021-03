Une cuisine vegan et savoureuse ? C’est possible

Le véganisme fait de plus en plus d’adeptes. De nombreux chefs parviennent à démontrer que cette cuisine peut être tout aussi savoureuse que nos petits plats traditionnels. Mais pour être saine, elle doit avant tout être équilibrée. Un accompagnement est, à ce titre, recommandé.

Des chaussures en cuir au pull en laine, le véganisme est un mode de vie qui rejette tous les produits de consommation issus de l’exploitation animale. Dans l’assiette, cela se traduit par un régime qui exclut la viande et le poisson, mais aussi le lait, les œufs, le fromage ou encore le miel. Cette cuisine trouve de plus en plus d’adeptes. En témoignent les adresses de restaurants vegan qui fleurissent un peu partout. En janvier dernier, en France, ONA est même devenu le premier restaurant vegan à décrocher une étoile au Michelin. Une preuve que cette cuisine peut être aussi savoureuse que nos régimes « traditionnels » ? Nicolas Decloedt, chef du restaurant Humus & Hortense, en est convaincu : « Une cuisine n’a pas besoin de viande, de poisson ou de lait pour être goûteuse. L’important est de travailler des produits de qualité en essayant d’en révéler le meilleur. Pour rendre un plat vegan savoureux, il faut cependant redoubler d’effort et sortir des sentiers battus. »