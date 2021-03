Karim Belhocine avant la réception de Saint-Trond: «C’est encore trop tôt pour Morioka»

Le Sporting de Charleroi va tenter de se relancer dans la course aux places européennes ce vendredi soir en recevant Saint-Trond. « C’est une équipe qui a beaucoup changé par rapport au match aller et qui dispose de joueurs importants », expliquait Karim Belhocine, qui espère forcément le retour du succès pour les Carolos. « Saint-Trond vendra chèrement sa peau. C’est une équipe bien organisée, mais on se doit de réagir, à domicile. »

Forcément déçus par le résultat la semaine passée, les Carolos avaient rapidement su tourner le bouton en semaine. « On a bien travaillé. On a essayé d’évacuer ce qu’il y avait à évacuer, forcément, il y a avait de la déception parce que notre débauche d’énergie n’a pas été récompensée, mais on a su se remettre en selle. »