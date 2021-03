Uber: Rudi Vervoort s’engage à avancer rapidement sur la réforme

Alors que près d’un millier de chauffeurs Uber et de taxis enlisent la circulation à Bruxelles, le ministre-président bruxellois promet d’avoir un projet d’ordonnance avant l’été.

Par Belga et La rédaction

Ce matin, le Ministre-Président Rudi Vervoort a évoqué le dossier Uber avec le gouvernement bruxellois. Il s’est engagé à l’issue des discussions sur la nécessité d’avancer rapidement sur la réforme du secteur taxis et LVC (« chauffeurs limousine »). L’objectif étant d’avoir un projet d’ordonnance avant l’été.

Rudi Vervoort reste malgré tout sur sa ligne en ce qui concerne les contrôles de Bruxelles Mobilité, les contrôleurs de l’administration ayant reçu pour instruction de veiller au bon respect de l’ordonnance.

Le ministre-président bruxellois a assuré « que le premier but des contrôles est de rappeler les règles et non de mettre à genoux un secteur déjà fragilisé par un business modèle condamné par la Cour d’appel. »