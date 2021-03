«Je suis allé au CPAS pour prendre une douche ou boire une soupe»

En Comité de concertation, fédéral et fédérés adoptent un calendrier de déconfinement progressif, en plein air d’abord. On s’est affronté dans la Vivaldi, notamment à propos de l’ouverture des terrasses dans l’horeca. De Croo et Vandenbroucke l’emportent, mais ça s’énerve derrière.